أعلن المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، عن تشكيلة السعودية ضد الصين التي ستنطلق، بعد قليل، في تصفيات كأس العالم 2022.

مباراة السعودية والصين اليوم

وتُقام مباراة السعودية والصين اليوم على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مباراة الأخضر اليوم، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المونديالية، إلا أنه فوزه أو تعادله مع الصين يمنحه الانفراد بالصدارة، وذلك بعد خسارة أستراليا أمام اليابان اليوم.

تشكيل الأخضر

ودفع هيرفي رينارد بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة السعودية ضد الصين، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمة الأخضر في تحقيق فوزه الأول أمام التنين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد الصين كالتالي؛ محمد العويس، سعود عبدالحميد، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، فهد المولد وصالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم كل من؛ فواز القرني، زيد البواردي، حسين قاسم، علي البليهي، محمد خبراني، علي الحسن، ناصر الدوسري، محمد الكويكبي، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى وفراس البريكان.