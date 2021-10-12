أعلن المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري عن تشكيلة السعودية ضد الأردن في المباراة التي ستُقام، بعد قليل.

السعودية ضد الأردن

وتُقام مباراة السعودية ضد الأردن في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد فوز الأخضر على العراق بهدف، فيما تمكن النشامى من خطف بطاقة التأهل عقب فوزه على سوريا بخماسية.

ويأمل المنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة مدربه سعد الشهري، في مواصلة التألق بمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا، وخطف اللقب في ظل الدعم الجماهيري الذي يحظى به.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد الأردن اليوم كالتالي؛ نواف العقيدي، مهند الشنقيطي، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، متعب الحربي، منصور البيشي، حامد الغامدي، تركي العمار، حمد اليامي، خالد الغنام وعبدالله الحمدان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة اليوم كل من؛ عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، نواف بوشل، إبراهيم محنشي، بدر منشي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، عبدالله رديف ومحمد مران.