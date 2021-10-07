أعلن المدير الفني للأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيلة السعودية ضد اليابان في تصفيات بطولة كأس العالم 2022.

السعودية ضد اليابان

ويلعب منتخب السعودية ضد اليابان، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة السعودية ضد اليابان اليوم، يتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة.

تشكيل الأخضر

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد اليابان كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، عبدالله مادو، عبدالله العمري، سلطان الغنام، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن غريب، سلمان الفرج، فهد المولد وصالح الشهري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المنتخب السعودي كل من؛ فواز القرني، زيد البواردي، سعود عبدالحميد، علي البليهي، محمد خبراني، ناصر الدوسري، حسين قاسم، سامي النجعي، محمد الكويكبي، أيمن يحيى، عبدالرحمن العبود وفراس البريكان.

ومن المقرر أن تشهد مباراة اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أن وزارة الرياضة أعلنت عن رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الحضور وبشكل استثنائي إلى 100%، لدعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بتصفيات المونديال.