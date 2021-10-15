سيخوض الفريق الكروي الأول في الهلال مباراة مهمة، مساء الغد السبت، ضد فريق بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسيغيب عن أزرق العاصمة كل من ياسر الشهراني وعبدالله عطيف للإصابة.

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع دفع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بتشكيل مكون من: “عبدالله المعيوف، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، بافيتيمبي جوميز، موسى ماريجا، ماثيوس بيريرا”.

وفي وقت سابق، أنهى الفريق الكروي الأول في الهلال، مساء اليوم الجمعة، تدريباته وتحضيراته استعدادًا لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وركز المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بمناورة فنية على تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

رئيس الهلال يتابع المران:

وشهدت التدريبات متابعة فهد بن نافل رئيس النادي للاعبين، قبل مباراة الغد.

وستنطلق المباراة بين الزعيم والفريق الإيراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا كبيرًا ضد الأندية الإيرانية في جميع البطولات الآسيوية، حيث إنه خاض أمامهم 40 مواجهة، تمكن من تحقيق الفوز 18 مرة، وخسر 13 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

ومن المتوقع حضور جماهير الزعيم بنسبة 100% لـ مدرجات ملعب “الملز” بعد قرار وزارة الرياضة برفع طاقة الاستيعاب في الملاعب للحضور الجماهيري بنسبة 100%.