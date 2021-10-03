تسبب اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز في حالة من الغضب للمدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك خلال مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة التي انتهت أمس السبت بفوز الأتلتيكو بنتيجة هدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وكان الأتلتيكو فاز بهدفي الفرنسي توماس ليمار ولويس سواريز حيث تم إحرازهما في الشوط الأول.

لماذا تصرف سواريز بهذه الطريقة ؟

والتقطت عدسات الكاميرا لقطة لويس سواريز وهو يشير إلى المدرج الذي كان فيه كومان مدرب برشلونة يجلس وتواصل معه كأنه يحادثه هاتفيًا، سخرية من قرار المدرب كومان بالاتصال بـ سواريز في العام الماضي هاتفيًا وإبلاغه بأنه لم يعد له مكان في برشلونة.

التصرف أثار غضب وحسرة المدرب الهولندي كومان، بجانب غضبه الشديد من عدم تنفيذ لاعبي البارشا لتعليماته في المباراة.

كومان مُعاقب في مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

ويقضي المدرب كومان عقوبة الإيقاف لـ مباراتين بعد أن طُرد في مباراة قادش بالجولة السابعة في الدوري الإسباني.

وبعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، يحتل الأتلتيكو المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وكان اسم المدرب الإيطالي أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق بجانب أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق رُشحا لتدريب برشلونة في حال قررت إدارة النادي الكتالوني إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان، لكن إدارة خوان لابورتا لا تزال متمسكة ببقاء كومان.