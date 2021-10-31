أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري، حالة من الجدل، بسبب تصريحاته عقب مباراة الفيحاء، ما أثار انقسام الجماهير.

عبدالفتاح عسيري يؤكد غياب الروح الجماعية:

وعلق الإعلامي عبدالعزيز بن حمد قائلًا: “الفجوة الحاصلة بين أطراف المنظومة الداخلية سببها تغييرات المدربين، وتغير طرق اللعب والعناصر في كل مباراة، وتصريح عبدالفتاح عسيري يعكس غياب الروح الجماعية داخل أروقة النادي”.

وكان عبدالفتاح عسيري قد أكد وجود أفضلية لدى المدربين في الأندية السعودية بالاعتماد على اللاعب الأجنبي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية، ورد تاليسكا عبر حسابه على “تويتر” قبل أن يحذف التغريدة.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًّا، أكد من خلاله فتح تحقيق في واقعة تصريحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبدالفتاح عسيري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أسباب معاناة النصر هذا الموسم:

وتابع عبدالعزيز بن حمد تصريحاته قائلًا: “بيان النصر الأخير لم يعجبني والعمل يجب أن يكون داخل الملعب لا خارجه، فالإدارة النصراوية للأسف تفرغت للمهاترات الخارجية دون التركيز على جوهر العمل المطلوب”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة”: “مسلي آل معمر وجد كل الدعم من الرمز الأمير خالد بن فهد، ولكن لم نرَ انعكاس ذلك الدعم على مستوى الفريق داخل الملعب، والخروج آسيويًّا من أمام الهلال لم ولن يكون نهاية المطاف، لهذا الموسم”.

واختتم تصريحاته لإذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “مسلي آل معمر ركز على الهوية الإعلامية أكثر من المستطيل الأخضر، ولا يوجد أي مؤشرات واضحة لعمله، وكان يجب إبعاد عبدالغني بعد ديربي آسيا، فمن غير المنطقي أن اللاعبين هم من يقومون بتهدئة الإداري”.