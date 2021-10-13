يُقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أداء مميزًا خلال الفترة الماضية مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ليقترب الأخضر من تحقيق مركز استثنائي في تصنيف “فيفا”.

الأخضر ضمن أفضل 50 منتخبًا قريبًا

ويسير الأخضر مع رينارد بخُطى ثابتة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ليكون قريبًا من اقتحام قائمة أفضل 50 منتخبًا في تصنيف “فيفا” بعدما غاب عنها خلال السنوات الماضية، وذلك عقب فوزه على الصين.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد تقدم في تصنيف “فيفا” لشهر سبتمبر الماضي، حيث احتل المركز الـ56 عالميًا، والسادس على الصعيدين العربي والآسيوي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي ينفرد بالصدارة

ولعب المنتخب السعودي ضد الصين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسط تألق لافت من اللاعبين.

وينفرد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بصدارة مجموعته في تصفيات مونديال 2022، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب منافسيه بعدما خسر بهدفين مقابل هدف أمام اليابان.