أعلن رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، أن تطبيق بيتو هو الراعي الإستراتيجي لموسم الرياض كأول شريك تواصل اجتماعي، متوقعًا له اكتساحًا قويًّا جدًّا في الفترة المقبلة.

تذاكر ومميزات:

وتابع آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “بيتو عندهم تذاكر للموسم ومسابقات ومميزات حلوة.. أنا شخصيًّا بسوي فيه مفاجآت قريبًا.. أنصح جميع المستخدمين باستكشافه”.

وعلق تطبيق بيتو بالقول: “تشرف بأن نكون جزء من أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، يسعدنا أن نكون الراعي الإستراتيجي ومنصة التواصل الأولى من نوعها لـ موسم الرياض وللمستخدم العربي ونعدكم بالكثير من المفاجآت”.

فعاليات موسم الرياض :

وسيتضمن الموسم 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًّا، بطولة ألعاب إلكترونية، و100 تجربة تفاعلية، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، معارض ومزادات سيارات عالمية، حفلات غنائية عالمية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

كما سيتم إطلاق أكثر من 30 طنًّا من الألعاب النارية، وبالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و70 حفلًا غنائيًّا عربيًّا.