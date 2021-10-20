صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جاهز” الدولية المهندس غصاب المنديل، أن تطبيق جاهز المملوك للشركة، يتَّبع استراتيجية خاصة لخدمة عملائه وشركائه اعتمادًا على تكنولوجيا مبتكرة.

مزايا تطبيق جاهز

وأوضح المنديل، خلال حوار متلفز عبر قناة “CNBC عربية”، أن التطبيق يربط بين العملاء والمتاجر ومندوبي التوصيل في 47 مدينة سعودية مختلفة، من خلال توفير تجربة توصيل شاملة وسلسة ومؤتمتة.

منصة التجارة السريعة

وأضاف أن شركة “جاهز” أطلقت منصة التجارة السريعة “PIK” ومنصة الخدمات اللوجستية المتقدمة “LOGI”، كما توسعت في مجال المطابخ السحابية من خلال الاستحواذ على “CoKitchens”.

ولفت إلى أن “جاهز” تخدم نحو مليوني عميل عبر شبكة مكونة من 13 ألف فرع ومحل تجاري، و45 ألف مندوب توصيل.

سهم شركة جاهز

جدير بالذكر، أن شهر سبتمبر الماضي شهد موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة جاهز الدولية طرح 1.36 مليون سهم، تمثل 13% من أسهمها، في السوق الموازية “نمو”.