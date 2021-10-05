قدم تطبيق وجيز خدمة نوعية للزوار في مشاركته الأولى بمعرض الرياض الدولي للكتاب الذي يُعنى باختصار وترجمة وتلخيص الكتب الأكثر مبيعا في العالم في 15 دقيقة قراءةً وصوتًا، حيث يحتوي التطبيق على أكثر من 3700 كتاب, متيحًا فرصة التجربة لزوار المعرض.

خدمات تطبيق وجيز

وأشار الرئيس التنفيذي للتطبيق محمد زعتر، أن التطبيق استحدث أثناء جائحة كورونا مما أتاح للقارئ فرصة الوصول للكتاب وقراءته والاستماع إليه إلكترونياً، مقدمًا شكره للقائمين على المعرض لإتاحتهم الفرصة للمشاركة.

وأوضح مدير التسويق في التطبيق سلمان الحربي، أنه تزامناً مع مشاركتهم في معرض الرياض الدولي للكتاب، وصل عدد المشتركين في التطبيق إلى مليون مشترك في غضون 8 أشهر منذ إطلاق التطبيق.