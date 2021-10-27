أجرى نجم المنتخب السعودي ونادي الشباب، حسان تمبكتي فحوصات طبية، للاطمئنان على آخر مستجدات الإصابة التي يُعاني منها.

حسان تمبكتي يخضع لفحوصات جديدة

وخضع حسان تمبكتي لاختبارات وفحوصات مكثفة خلال الأيام الماضية في المركز السويسري لإصابات الدماغ والجهاز الحركي في مدينة زيورخ السويسرية، من أجل العودة بشكل آمن لممارسة كرة القدم.

ويشرف على حالته متخصصون؛ بمتابعة رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الدكتور صالح الحارثي، كما تم وضع برنامج تدريجي علمي على عدة مراحل من أجل تمكين حسان تمبكتي من العودة إلى الملاعب.

تفاصيل إصابة اللاعب

وكان تمبكتي قد أُصيب في يونيو الماضي خلال مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في حسم مباراة أوزبكستان لصالحه بثلاثية، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.