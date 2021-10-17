أبدى الإعلامي عبدالله فلاتة استياءه من المستوى الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة ضمك.

عبدالله فلاته ينتقد مستوى الاتحاد:

وتحدث عبدالله فلاته عن المباراة قائلًا: “تعادل الاتحاد مع ضمك بطعم الخسارة.. المباراة صعبة وبعد فترة توقف، وتغيير الطريقة.. أعلم أن هناك عدة اعتبارات موجودة، ولكن المستوى سيئ”.

وتابع تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “الإيقافات بسبب البطاقات أمر يجب مراجعته من المدرب كوزمين كونترا، لأن هذا عدد كبير جدًّا، وكان يجب المحافظة على الأدوات الحاسمة”.

واختتم عبدالله فلاته تصريحاته بشأن العميد، قائلًا: “كل هذا لا يمنع ولا يبرر المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الاتحاد، التغييرات التي قام بها المدرب والتشكيلة الأساسية ساهمت في توازن الفريق”.

العميد يسقط في فخ التعادل ضد ضمك:

ولعب ضمك ضد العميد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العميد رصيده إلى 17 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الوصيف.