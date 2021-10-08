انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية والبحرين بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا المقامة حاليًّا في المملكة.

ملخص الشوط الأول:

ولم يتمكن المنتخب السعودي من خلق أي فرص هجومية خطيرة على مرمى المنتخب البحريني في الشوط الأول.

تشكيلة منتخب السعودية:

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، مهند الشنقيطي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، تركي العمار، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، عبدالله رديف”.

وكان الأخضر تحت 23 عامًا تفوق أول أمس الأربعاء على المنتخب السوري بهدفين دون رد أحرزهما كل من عبدالله الحمدان وعبدالله رديف من ركلتي جزاء.

جدير بالذكر أن الأخضر يملك 3 نقاط من فوز على سوريا، علمًا أن مجموعته تتكون من منتخبي سوريا والبحرين.