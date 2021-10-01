انتهى الشوط الأول من ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص الشوط الأول من ديربي جدة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل نادي الاتحاد، حيث سدد عبدالرحمن العبود كرة تعامل معها الحارس محمد العويس حارس الراقي بصورة جيدة.

وحاول الراقي عبر هجمة من اللاعب محمد المجحد لإضافة الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وحرمت العارضة الراقي من إحراز الهدف الأول بعد أن تصدت لكرة اللاعب المقدوني أليوسكي.

عودة بعد 9 سنوات:

ويُقاد الديربي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بعد 9 سنوات من أعمال الصيانة في الملعب.