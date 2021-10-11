استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.

وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 212.01 ريال أي ما يعادل نحو (56.53 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية نحو 185.51 ريال (49.47 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 159.01 ريال أي ما يعادل نحو (42.40 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 123.67 ريال أي ما يعادل نحو (32.98 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودية، 6594 ريالاً (1758 دولاراً)، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 1484 ريالاً (395.72 دولار).