أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في حفر الباطن صباح الأحد الماضي بوادي فليج حملته للتشجير في المحافظة تحت شعار ” ساهم في التشجير وكُن جزءًا من التغيير، لنجعلها خضراء”، لموسم عام 2021 بالتزامن مع التدشين العام للحملة على مستوى المملكة والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الجهة المشرفة والمسؤولة عن الحملة.

تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء

وصرح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بأن الحملة تأتي ضمن الحملة الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع بمشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية وجمعية حماية البيئة بحفر الباطن والجهات الحكومية الأخرى للمساهمة في زيادة رقعة الغطاء النباتي المفقود وتعويض الفاقد نتيجة الممارسات الفردية الخاطئة (الاحتطاب والرعي الجائر) والتي أدت إلى انحسار مساحة الغطاء النباتي في المملكة، وكذلك تمكين القطاع الغير ربحي وتفعيل الشركات المجتمعية.

مراحل الحملة

كما بين م.المطيري بأن الحملة ستكون على ثلاث مراحل؛ المرحلة تبدأ من بتاريخ 10/10/2021 وتستمر لمدة شهرين تتضمن تشجير ونظافة المنتزهات ونثر البذور وإنتاج الشتالت وكذلك طرح فرص تطوعية للمشاركة من قبل الأفراد والجمعيات والجهات الحكومية والقطاع الخاص،فيما ستبدأ المرحلة الثانية في شهر نوفمبر حتى فبراير، وستتضمن حملات لزراعة المناطق الساحلية وتنظيف وتقليم الأشجار في المنتزهات،وستبدأ المرحلة الثالثة في 15 فبراير وتستمر حتى تاريخ 15 مايو، تتضمن تشجير وجمع بذور النباتات الرعوية ونثرها في الأماكن التي أعدها الفرع والجهات التابعة له والتنظيف.

كما طالب المهندس المطيري الجهات الإعلامية السعي والمشاركة الفاعلة والهادفة إلى نشر الوعي عن المبادرة إعلامياً لتحفيز عموم الجمهور والمهتمين بالبيئة وكذلك التعريف بالدور الهام لوزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في هذه المبادرة الوطنية.

النباتات المستهدفة في حفر الباطن

ومن جهته، بين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن المكلف زبن بن مزهر الشمري أن الحملة ستكون بالتعاون مع شركاء النجاح من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات والروابط البيئية وكذلك جمع من المهتمين بالبيئة من أفراد المحافظة، فيما ستكون النباتات المستهدف زراعتها هي الغاف الخليجي، والسدر، والطلح، وغيرها من الأشجار البرية المحلية.