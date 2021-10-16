أقام نادي سباقات الخيل اليوم حفل سباقه الـ30 بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض، وقد تخلّله 3 أشواط رئيسة، بإلإضافة إلى مجموعة من الأشواط المختلفة الدرجات والتصنيفات.

سلفان يفوز بالشوط الأول:

وفاز الجواد “سلفان” للمالك ماجد بن مهل البقمي بالشوط الأول ومسافته 1400م ، فيما فازت الفرس “طموح الثريا”للمالك معاذ بن عبدالله المنيف بالشوط الثاني ومسافته 1200م للخيل الرابحة من 1-3.

ونال الجواد “دامسكينو” لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز لقب الشوط الثالث ومسافته 1600م، فيما كان الشوط الرابع للمسافة نفسها، وفازت به الفرس “هدية نورة” للمالك بندر بن فيحان الحارثي، وفي الشوط الخامس على “كأس آسيا “للأفراس ومسافته 1400م فازت به الفرس “يسمة” لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وفي الشوط السادس ومسافته 1600م فاز الجواد “نيم ذا ويند” للمالك رفاعي بن صنت الغريبان بالمركز الأول.

نتائج الشوط السابع:

وفي الشوط السابع على كأس نيوزلندا وأستراليا ومسافته 2000 م حقق الجواد “بريك فيلد” للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول.

وفاز الجواد “جلامير “للمالك رائد بن خلف العنزي بجائزة الشوط الثامن “تحدي نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة تكافؤ 90-105 ” ومسافته 2000م.

وفي الشوط التاسع ومسافته 1400م فاز الجواد “دايان ” للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول، ونال الجواد ” إمارات كرانسي ” للمالك إسطبل الغريبان صدارة الشوط العاشر “تكافؤ 0-90 “ومسافته 1800م، وجاءت نتيجة الشوط الـ11 ومسافته 1800م بفوز الجواد “الغويفات ” للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بالمركز الأول.