تأخرت انطلاقة الشوط الثاني من ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وذلك بسبب تعطل تقنية الفيديو.

وقال الإعلامي مشعل العتيبي المقرب من الأهلي عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: إن تعطل تقنية VAR كان سببًا في تأخير الشوط الثاني، وذلك بعد أن لاحظ الحكم محمد الهويش عدم تشغيل التقنية.

ملخص الشوط الأول بين الأهلي والاتحاد:

وانتهى الشوط الأول من ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد بالتعادل السلبي، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تعادل سلبي بالشوط الأول في ديربي جدة:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل نادي الاتحاد، حيث سدد عبدالرحمن العبود كرة تعامل معها الحارس محمد العويس حارس الراقي بصورة جيدة.

وحاول الراقي عبر هجمة من اللاعب محمد المجحد لإضافة الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وحرمت العارضة الراقي من إحراز الهدف الأول بعد أن تصدت لكرة اللاعب المقدوني أليوسكي.