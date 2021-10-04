أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، بأن هناك بلاغات عن تعطل في تطبيق شركة “كوين بيز” للعملات المشفرة بـ أمريكا.

تعطل فيسبوك وواتساب:

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك- إنستجرام- واتساب) على نطاق واسع عالميًّا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

بيان من فيسبوك عن تعطل منتجاته:

وسريعًا غرد فيسبوك على حسابه بموقع تويتر: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج”.