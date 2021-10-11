ترأس مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعدة للشؤون التعليمية ”بنات” هدية محمد البركاتي، اجتماعًا بأعضاء وعضوات اللجنة الإشرافية للعودة إلى المدارس، صباح اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإدارة، لمتابعة سير العملية التربوية والتعليمية في المدارس.

تقارير دورية:

واستعرض الاجتماع التقارير الدورية للإدارات والأقسام، كما تناول الاجتماع مناقشة الخطط والمشاريع المستقبلية التي تستعد إدارة التعليم لتطبيقها، بالإضافة إلى مناقشة نتائج اختبارات تعزيز المهارات، والخطط العلاجية بهدف معالجة الفاقد التعليمي.

المطالبة بمضاعفة الجهود:

وأثنى الحازمي على جهود كافة العاملين في اللجنة، والميدان التعليمي بقطاعي البنين والبنات، مطالبًا بمضاعفة الجهود والاهتمام بتحسين نواتج التعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

يذكر أن إدارة التعليم بمحافظة الليث قد شرعت في تنفيذ اختبارات محاكية للاختبارات الدولية (PISA، PIRLS، TIMMS)، واختبارات تحصيلية، من خلال نظام (اختبار) الإلكتروني، موجهة للطلبة في جميع مدارس التعليم العام؛ لتكون ضمن التطبيقات الصفية التي يجريها المعلمون والمعلمات في حصص اللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، بصفة دورية طوال العام الدراسي 1443هـ، ووفق الآليات والإجراءات التي وجهت بها وزارة التعليم.