نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة من البرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفال بقرابة أربعة وعشرين ألف معلم ومعلمة في يومهم العالمي، تحت شعار “المعلمون هم قلب التعليم النابض”.

برامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم:

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، الدكتور أحمد العُمري، في كلمة له بمناسبة افتتاح برامج الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم من ثانوية حنين بأبها أن المعلم يعتبر الركن الرئيس في العملية التعليمية، عطفًا على دوره الرئيس في بناء الأجيال ونهضة الوطن، مؤكدًا اعتزاز الإدارة العامة للتعليم بجهود المعلمين والمعلمات وإخلاصهم وتفانيهم وتأثيرهم الإيجابي الممتد إلى كل أسرة وإلى المجتمع بأسره، مضيفًا أنه جرى إطلاق مشروع معلم المستقبل في نسخته الأولى لتمهين هذه الفئة وتمكينها وتأهيلها وتقديرها.

فعاليات منفذة:

وتمثلت أبرز الفعاليات المنفذة على مدى أسبوع، في نشر مواد إعلامية متنوعة، ودعم احتفالات مكاتب التعليم والمدارس وإقامة ندوة علمية بعنوان “المعلمون هم قلب التعليم النابض”، وتنفيذ برنامج تدريبي بالتعاون مع جمعية جستن بعنوان “تمهين المعلم”، بالإضافة إلى تكريم 20 معلمًا ومعلمة “الأقدم تعيينًا” بالشراكة مع جامعة الملك خالد، وتكريم أبناء المعلمين المتوفين، وتنفيذ برامج تعريفية للاحتفاء بالمعلم في المجمعات التجارية وزيارة وفد من مركز البحوث والدراسات الاجتماعية والجمعية السعودية للفنون التشكيلية “جسفت” لمشاركة الإدارة احتفالها، إضافة إلى زيارة فريق من فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي لعدد من المدارس لتقديم التهنئة للمعلمين والمعلمات.