​أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات وغرامات مالية تقدر قيمتها بـ” 50 ” ألف ريال على أشخاص ومنشآت قامت بعدة سلوكيات مخالفة لمواد نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

تفاصيل مخالفات نظام الرفق بالحيوان

وأوضح مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج أن المخالفات المضبوطة بلغت 8 مخالفات، من ضمنها عدم توفير أرضية مناسبة ومكان ملائم للحيوانات، وعدم توفير الغذاء لها ومعالجة المريض منها، إضافةً إلى تعذيبها وعرض وبيع حيوانات مريضة ورضيعة قبل سن الفطام.

توزيع المخالفات المرصودة

وأضاف الدكتور “الدويرج” أنّ المخالفات الثمانية تم رصدها في خمس مناطق، المنطقة الشرقية بواقع 3 مخالفات، وفي منطقة عسير بواقع مخالفتين، ومخالفة واحدة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وحائل ، مبينًا أن “الوزارة” ألزمت المخالفين بضرورة معالجة المخالفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة، والمتبعة في مثل هذه الحالات.

ودعت “الوزارة “الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لأحكام نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، مناشدةً في الوقت نفسه كافة المواطنين والمقيمين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة يتم ملاحظتها عبر الرقم المجاني 939.