يبدو أن إدارة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر تفكر في إجراء بعض التعديلات الإدارية على الفريق الكروي الأول بسبب تراجع النتائج مؤخرًا.

البداية كانت من مباراة الهلال

وكان الهلال هزم العالمي وأقصاه من نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء الماضي.

وفجر الإعلامي والناقد الرياضي سلطان الحارثي مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن إدارة آل معمر تفكر في توجيه الشكر إلى حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي وتعيين محمد نور نجم الاتحاد السابق بدلًا منه.

محمد نور بديل عبدالغني في النصر

وأضاف الحارثي عبر حسابه في “تويتر” : ” أين أبناء النادي من كل هذا؟!”.

التعديل سيأتي على خلفية دخول حسين عبدالغني في مشادة مع بعض من لاعبي الهلال، بعد إقصاء النصر من دوري أبطال آسيا على ملعب مرسول بارك في الرياض.

كما وجه مجموعة من النقاد والإعلاميين الرياضيين اللوم لـ حسين عبدالغني، حيث أكدوا على أن دوره في النادي هو توفير الهدوء للاعبين وليس الدخول في مشادات وأحاديث تؤثر سلبًا على تركيز اللاعبين.