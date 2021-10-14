كشفت إدارة الإعلام والاتصال في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن البرنامج الإعلامي لمباراتي دور الـ8 بـ دوري أبطال آسيا اللتين تُقامان في السعودية بعد غد السبت.

تفاصيل المؤتمر الصحفي للقاء النصر والوحدة

وسيقام التدريب الأخير لفريق الوحدة الإماراتي غدًا الجمعة في السادسة مساءً بتوقيت المملكة ثم المؤتمر الصحفي لمدرب الوحدة في السابعة مساءً، بينما في السابعة والربع يُقام المؤتمر الصحفي لمدرب النصر وفي السابعة والنصف مساءً يقام التدريب الأخير لنادي النصر في ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

موعد مؤتمر مدرب الهلال

أما في السابعة والنصف مساءً يُقام المؤتمر الصحفي لمدرب بيرسبوليس الإيراني في ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز”، وفي الثامنة مساءً يُقام التدريب الأخير للفريق الإيراني على الملعب ذاته، أما نادي الهلال فسيعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمدربه في الرابعة من عصر الغد، بينما في السادسة والنصف مساءً يقام التدريب الأخير لـ الهلال.