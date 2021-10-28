أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل عن إطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس السعودية 2022 يومي 25 و 26 فبراير المقبل.

كأس السعودية ينطلق في فبراير

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الخميس، ذكر الأمير بندر أن البطولة ستنطلق يومي 25 و 26 فبراير من العام المقبل بجوائز تصل قيمتها إلى 35 مليونًا و 100 ألف دولار أمريكي لتكون الأكثر قيمة ماليًا وفنيًا على المستوى الدولي.

مليوني دولار زيادة في قيمة الجوائز

وتمت زيادة قيمة الجوائز من 33 مليونًا و 100 ألف دولار إلى 35 مليون دولار بزيادة وصلت إلى مليوني دولار، وسيظل الكأس هو الأغلى والأغنى في العالم بقيمة 20 مليون دولار كما تم تصنيفه بالفئة الأولى سباقيًا لأول مرة.

وتتكون البطولة من 5 أشواط مصنفة فئة ثالثة ماعدا شوط Obaiya arabian Classic المصنف بالفئة الثانية.

كما تم رفع القيمة المالية لـ جائزة كأس البحر الأحمر لتصل إلى مليوني ونصف المليون دولار بعدما كانت مليونًا ونصف المليون من قبل.