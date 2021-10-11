كشفت تقارير إعلامية عن أن سالم الدوسري أصبح قريبًا من تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول في الهلال لمدة 4 مواسم خلال الفترة المقبلة.

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أكدت أن الأندية لم تتخذ قرارًا حول إجراء تعديلات على سقف عقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

الهلال لا يؤيد رأي النصر

وبحسب التقارير فإن الهلال غير مقتنع برأي النصر وهو تطبيق اللعب المالي النظيف وتحديد سقف لـ رواتب اللاعبين، بينما يريد الهلال فتح سقف رواتب اللاعبين.

سالم الدوسري قد يغادر

الزعيم قد لا يتجه لتطبيق رأيه للتجديد مع الدوسري الذي سيدخل الفترة الحرة في يناير، وبالتالي فإن الزعيم سيكون مجبرًا لتحديد سقف رواتب اللاعبين مما يعني أن الدوسري قد لا يُجدد لأزرق العاصمة.

وستجبر اللائحة الجديدة من لجنة الاحتراف، الأندية على عدم تقديم مبالغ خارج العقود الرسمية.

يذكر أن الدوسري لم يتواجد في قائمة المنتخب السعودي لمباراتي اليابان والصين في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.