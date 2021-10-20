تفاعلت الجماهير مع انطلاق فعاليات موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأشهر في العالم.

وأضاءت الجماهير الهواتف، ورددوا هتافات مع بداية انطلاق فعاليات موسم الرياض مساء اليوم.

مجموعة من الفعاليات والعروض:

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي “بيتبول”، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

مطاعم ومقاهٍ فاخرة ومتاجر عالمية:

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا “بوليفارد رياض سيتي” و”فيا رياض”، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

وتنتشر في العاصمة مناطق موسم الرياض الأخرى، وتتميز بالفعاليات المتنوعة والمطاعم والمقاهي الفاخرة، والمتاجر العالمية المتميزة، والألعاب الإلكترونية، وأدوات الاستجمام والاسترخاء، وهي: “كومبات فيلد”، و”ونتروندرلاند”، و”واجهة الرياض”، و”المربّع”، و”رياض سفاري”، و”العاذرية”، و”أوايسس الرياض”، و”ذا جروفز”، و”نبض الرياض”، و”قرية زمان”، و”شجرة السلام”، و”خلوها”.