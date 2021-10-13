وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي ” اعتماد “، اليوم , خمس اتفاقيات اعتماد برامجي مع جامعة شقراء، بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وسعادة رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف.

تفاصيل الاتفاقيات:

وشملت الاتفاقيات برامج الطب والجراحة في كلية الطب بشقراء وفرعه في الدوادمي، التمريض في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، دكتور صيدلي في كلية الصيدلة بالدوادمي، الهندسة الكهربائية في كلية الهندسة بالدوادمي، علوم الحاسب في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بشقراء.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد البرامجي للجامعات.

دعم جودة مؤسسات التعليم:

ويهدف مركز ” اعتماد ” التابع للهيئة إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانه مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محليًا ودوليًا.