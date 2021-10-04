عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” أمس اجتماعه الـ33, برئاسة معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

واستعرض المجلس في اجتماعه أداء الهيئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع إستراتيجية الهيئة للأعوام 2022 – 2025م، كما اعتمد المجلس قواعــد برامــج التعليــم المهنــي المســتمر، التي تهدف إلى رفع مستوى كفاءة مزاولي مهنة التقييم, وتحديث معلوماتهم, وتطوير مهاراتهم في الموضوعات ذات العلاقة بالمهنة, وفقاً للأحكام والضوابط الواردة في هذه القواعد.

واطلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.

