رعى قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم، الحفل الختامي لجائزة قائد القوات الجوية للتميّز في قاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي.

وكان في استقباله نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن/ طلال بن سليمان الغامدي رئيس لجنة جائزة قائد القوات الجوية للتميّز وأركانات القائد، حيث تم تكريم قائد قاعدة الملك فهد الجوية بدرع الجائزة لحصولهم على المركز الأول في دورتها الأولى، وتكريم الفائزين بالجوائز الفردية من منسوبي القوات الجوية، كما كرّم سموه المنتخبات الفائزة بدوري القوات الجوية السابع عشر، ومن ثمّ توجه سموه لتفقد الطائرات التي شاركت في العروض الجوية للاحتفال باليوم الوطني (٩١)، يأتي هذا التكريم تشجيعًا على بذل المزيد من الجهد وتقديرًا للعمل المتميّز.