كرم أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، فريق عمل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، صباح اليوم الخميس بمقر الأمانة بمدينة بريدة، بحضور رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم خالد الخضر.

نجاح مهرجان العقيلات

وبارك أمين منطقة القصيم النجاح الذي حققه المهرجان منذ انطلاقته في يومه الأول برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، مؤكداً أن دعم سموه الكريم للمهرجان منذ بداياته حتى ظهوره بهذا الشكل المميز كان عنصراً رئيسياَ للنجاح والمكتسبات المتحققة.

تجهيزات البنية التحتية

وقدم أمين منطقة القصيم شكره للمدير التنفيذي للمهرجان فهاد بن سليمان الفهاد ، ولفريق عمل أمانة منطقة القصيم الذي قدم عملاً مميزاً في تجهيزات البنية التحتية لموقع المهرجان خلال فترة وجيزة ، وكانت قاعدة أساس لانطلاقة الفعاليات والأنشطة واحتضان علميات المزاد والعرض التي شهدها المهرجان بشكل مكثف طيلة الفترة.