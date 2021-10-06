أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى تناثر وسقوط شظايا اعتراض الهجوم في محيط مطار أبها الداخلي.