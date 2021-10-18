أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة حائل، اليوم الاثنين، إغلاق المسارات العلوية لجسر الطريق الدائري الغربي تقاطع شارع الملك خالد لاستكمال أعمال المشروع وربطه بالجسر أمام شارع الملك فيصل.

تحويل حركة السير

وأوضحت إمارة حائل عبر حسابها في “تويتر”: “أن فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة، وبهدف استكمال تنفيذ تقاطع الملك فيصل وأعمال الربط مع تقاطع الملك خالد على الطريق الدائري، أعلن تحويل حركة السير على طرق الخدمة قبل الوصول لتقاطع الملك خالد في الاتجاهين، بداية من اليوم الاثنين”.

التقيد بالطرق البديلة

ودعا فرع وزارة النقل من الجميع التقيد بالطرق البديلة واتباع مضمون وسائل السلامة بمنطقة العمل.