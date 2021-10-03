أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع 19.4 مليون ريال ارباحًا نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثالث من 2021م .

وستكون أحقية التوزيعات النقدية عند نهاية يوم التداول 2021/10/17م ، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى “إيداع” بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي وقت سابق أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا بـ 112.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11495.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلوشنز، والمتحدة للتأمين، وبحر العرب، وباتك، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عسير، والأهلي ريت1، والأبحاث والإعلام، والصناعات الكيميائية الأساسية، والعبداللطيف الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 29.93% و 4.05% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والتصنيع، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، وسابك، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 257.36 نقطة ليقفل عند مستوى 23652.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 51 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 500 ألف سهم تقاسمتها 1970 صفقة.