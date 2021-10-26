تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات للمصلين في المسجد النبوي، بعد تخفيف قيود الإجراءات الاحترازية ورفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وذلك عبر مواصلة تقديم مياه زمزم لجموع المصلين.

توزيع عبوات ماء زمزم

ويجري يومياً توزيع أكثر من ٢٧,٠٠٠ عبوة ماء زمزم داخل التوسعات والحرم القديم والروضة الشريفة والقسم النسائي، إضافة إلى ٨,٠٠٠ حافظة ماء زمزم ما بين مبرد وغير مبرد على جميع الممرات داخل المسجد النبوي والمصليات في السطح والساحات مع وجود التباعد بينها، وفتح جميع نوافير الشرب في جميع المرافق.