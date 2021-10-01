أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات توطين الأنشطة والمهن العقارية وتوطين السينما ودور العرض السينمائي دخلت حيز التنفيذ، اعتبارًا من اليوم الجمعة.

مزايا توطين المهن العقارية:

وكان مدير توطين القطاع العقاري بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد المسعودي أكد أن قرار توطين المهن العقارية يوفر في قطاع الوساطة العقارية 11.000 فرصة وظيفية من خلال توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركات العاملة في القطاع العقاري، إذ يتم توظيف سعودي واحد كحد أدنى في مكاتب العقار مما يسهم في تنظيم القطاع من خلال تصحيح الأنشطة.

كما يشمل القرار توفير 1000 فرصة وظيفية لمهن البناء المستدام و500 فرصة وظيفية لمهن اتحاد الملاك و500 فرصة وظيفة أخرى لمهن التسويق العقاري.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حددت المهلة الممنوحة لتوطين 9 أنشطة في القطاع العقاري بشكل كامل لتنتهي اليوم 1 أكتوبر 2021.