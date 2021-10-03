كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الاثنين.

أمطار رعدية:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، قد تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ ساعة، تؤدي إلى تدنٍّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على السواحل الشرقية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حركة الرياح:

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.