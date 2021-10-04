أوضح تطبيق توكلنا سبب عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات.

جاء ذلك في رد على استفسار أحد المستفيدين حيث وجه سؤالاً قال فيه: “في بيانات منصة مدرستي ليه ما يطلع جميع الأبناء؟”.

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي تطبيق “توكلنا” عبر موقع “تويتر”: موضحا أن عدم ظهور بيانات منصة مدرستي للأبناء والبنات بعد إضافتهم ضمن أفراد الأسرة في حساب توكلنا لولي الأمر يعني عدم إرسال بياناتهم من قبل منصة مدرستي إلى توكلنا.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا وأبشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.