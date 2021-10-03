أغلق موقع تويتر بشكل مؤقت حساب متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد دون تقديم مزيد من التفسير حول أسباب التعليق.

وظهر حساب متحدث طالبان عليه رسالة تفيد أنه لا يمكن الوصول حاليًا إلى الحساب وذلك بعد ساعات قليلة من تغريد مجاهد عن وقوع عملية إرهابية.

تعليق حساب ذبيح الله مجاهد

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجاهد عبر حسابه عن “انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين”.