قال تيار المستقبل اللبناني في بيان، إن حزب الله يصرّ على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه، مؤكدًا أن تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي غير مسؤولة.

وأشار تيار المستقبل، في البيان، إلى أنه “بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وإعلانه التبرؤ من الكلام المشين لوزير الإعلام بحق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي، ضمنها هجومًا عنيفًا على المملكة ودول الخليج العربي”.

اعتدنا هذه اللغة من حزب الله

وتابع البيان: “لقد اعتاد اللبنانيون على هذه اللغة من حزب الله، بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية وإصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه”، لصالح إيران.

ورأى “التيار” الذي يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري “إن حزب الله يعطي نفسه حقوقًا في تعطيل مجلس الوزراء اللبناني وتعليق اجتماعاته والتلويح بمائة ألف مقاتل لخدمة الأجندة الإيرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير استعان بمواهبه الإعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر”.

التحريض على بلدان الخليج والأشقاء

واستطرد البيان : “أسوأ ما في بيان الحزب أنه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، وهو يعرض سيادة لبنان يوميًا للإهانة والخرق والتسيب ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية، بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الإيراني وأدواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين والعديد من دول المنطقة”.

وشدد على أن “حزب الله يعتبر النموذج الإيراني مثله الأعلى في عالم الحريات، أو بالأحرى في عالم القمع والانغلاق واستدعاء الشعوب الحرة”.

الحزب يعرّض مصالح لبنان للخطر

وأدان بأشد العبارات تطاول الحزب على الأشقاء العرب وتعريضه مصالح لبنان للخطر من جديد، واعتبر بيان الحزب خروجًا كاملًا على الأصول وتعديًا على مقام رئاسة الحكومة وموقفها “ومحاولة رخيصة” لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية.

وكان “حزب الله” أصدر بيانًا أشاد فيه بقرداحي ومواقفه، وشن فيه هجومًا على الدول العربية وهاجم السياسيين اللبنانيين الذين اعترضوا على كلام قرداحي ووصفهم بالمأجورين وضعاف النفوس.