ظهرت على العديد من مراهقات تيك توك في جميع أنحاء العالم تشنجات لا إرادية وحركات اهتزاز جسدية ونوبات لفظية.

واحتار الأطباء بشأن تلك الاضطرابات في الحركة في بداية الأمر، لكن بعد أشهر من دراسة المرضى والتشاور معهم عرفوا السبب، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

تيك توك:

فقد اكتشف الخبراء في أفضل مستشفيات الأطفال في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة أن معظم هؤلاء الفتيات لديهن شيء مشترك وهو “تيك توك”.

وقال الأطباء: إن الفتيات كن يشاهدن مقاطع فيديو للمؤثرين في تيك توك الذين قالوا إنهم مصابون بمتلازمة توريت (Tourette)، وهي اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في قيام الناس بحركات أو أصوات متكررة لا إرادية.

ازدياد الحالات مع بداية كورونا:

بدوره، أكد دونالد جيلبرت، طبيب الأعصاب في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سينسيناتي، أنه حوالي 10 مراهقين جدد يعانون من التشنجات اللاإرادية يزورون عيادته شهريًّا منذ مارس 2020.

وأضاف أن أعراض المراهقين قد تمثل اضطرابات عصبية وظيفية، وهي فئة من الآلام التي تشمل بعض التشنجات اللاإرادية الصوتية وحركات الجسم غير الطبيعية التي لا ترتبط بالعنف.