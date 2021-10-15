أوضح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أن الزعيم قوي من الناحية الفنية، وقادر على إقصاء بيرسبوليس الإيراني غدًا من ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال قادر على إقصاء بيرسبوليس:

وتحدث جارديم بالمؤتمر الصحفي قائلًا: “ستكون مواجهة الغد متوازنة بين الفريقين؛ كونهما وصلا لمراحل متقدمة في البطولة”.

وأضاف جارديم: “فريقنا قوي ولدينا لاعبون متميزون للعبور لدور نصف النهائي، والأجهز هو من سيشارك في لقاء الغد”.

الزعيم يفتقد غياب الشهراني:

وتابع جارديم: “يُعد الثنائي عبدالله عطيف وياسر الشهراني من أفضل الأسماء الموجودة بالفريق حاليًّا، سوف نفتقد الشهراني ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين قادرون على تعويض غياب أي لاعب بنفس الجودة”.

وستنطلق المباراة بين الزعيم والفريق الإيراني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل المباراة عبر قناة SSC ومنصة شاهد.

ولعب الزعيم ضد بيرسبوليس 6 مرات من قبل منذ انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي في عام 2003، وشهدت تفوقًا نسبيًّا للأزرق.

وكان الهلال تُوج بـ دوري أبطال آسيا في عام 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني.