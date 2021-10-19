يطمح مدرب فريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم لمواصلة التفوق على مواطنه بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي النصر، وحسم ديربي القارة لصالح الزعيم.

جارديم لا يعرف الخسارة أمام بيدرو

ويملك جارديم إحصائية مميزة ضد بيدرو، حيث إنهما تواجها 4 مرات من قبل في الدوري البرتغالي لكرة القدم، ولم يخسر المدرب الهلالي أي مواجهة حينما كان يقود فريق براغا، في حين أن مدرب النصر كان يتولى تدريب نادي أكاديميكا.

وقاد جارديم الفريق الأول لكرة القدم بنادي براغا في تحقيق الفوز على أكاديميكا بقيادة بيدرو 3 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة، ويُعد ديربي القارة اليوم هو المواجهة الخامسة بينهما.

ديربي القارة اليوم

ومن المقرر أن ينطلق ديربي القارة بين النصر والهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

وكانت جماهير النصر والهلال قد بدأت في التوافد على ملعب مرسول بارك، لحضور ديربي القارة المرتقب، وسيطرت الروح الرياضية على الأجواء بينهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).