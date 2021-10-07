استقبلت جامعة الملك خالد، منذ بداية الفصل الأول 1443، فرق المراجعة الخارجية لثمانية برامج أكاديمية.

برامج جامعة الملك خالد

وتشمل البرامج بكالوريوس المختبرات الطبية وبكالوريوس الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وبكالوريوس التمريض بكلية التمريض بأبها، وبكالوريوس المحاسبة بكلية الأعمال، وبكالوريوس الصحة العامة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، وبكالوريوس اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة، وماجستير المناهج وطرق تدريس العلوم ودكتوراه الإدارة والإشراف التربوي بكلية التربية، وذلك في إطار سعي الجامعة للحصول على الاعتماد لجميع برامجها الأكاديمية.

وأوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة في جامعة الملك خالد الدكتور سالم القرني أن هذه البرامج تأتي ضمن مجموعة البرامج التي تم توقيع عقود اعتمادها مع هيئة تقويم التعليم والتدريب (NCAAA)، والبالغ عددها 31 برنامجًا، كما سيتم زيارة بقية البرامج خلال هذا الفصل.

أهداف برامج الجودة والاعتماد الأكاديمي

وأكد القرني أن مراجعة البرامج الأكاديمية من قبل المختصين في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي تهدف إلى تحسين المخرجات ودعم البرامج في سبيل الوصول إلى أفضل الممارسات التعليمية والإدارية التي حددتها معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأضاف أن العمادة تقدم الدعم الفني للبرامج المتقدمة للاعتماد من خلال الدورات التدريبية في مجال الجودة وعمليات المتابعة المستمرة من قبل مستشاري العمادة، وكذلك من خلال برامج التهيئة للزيارات النهائية وزيارات التحقق؛ لتعريف القائمين على البرامج بالموضوعات والمحكات التي ستتم مناقشتها من قبل المراجعين الخارجيين.