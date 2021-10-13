ترأس رئيس جامعة بيشة محمد بن محسن صفحي اليوم الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات محمد بن عبدالعزيز الصالح وأعضاء المجلس.

تعيينات:

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وتضمنت تعيين عدد من المتقدمين على وظائف المعيدين، وتعيين أعضاء هيئة تدريس على رتبة أستاذ مساعد، والموافقة على نتائج ترشيح المتعاونين، وترشيح مراقب مالي ومساعد له، وإقرار الدليل التنظيمي لبرامج الدراسات العليا ذات الرسوم الدراسية.