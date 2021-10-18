تنتظر الجماهير مباراة النصر والهلال في دوري أبطال آسيا 2021، وسط حالة من الترقب نظرًا لقوة المواجهة وأهميتها في المنافسة على اللقب.

النصر والهلال

ومن المقرر أن يلعب النصر والهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في أولى مواجهتهما الخارجية آسيويًا.

وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء أمس الأحد، عن طرح تذاكر ديربي الرياض المرتقب، وكشف عن الأسعار، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ذكرى الجحفلي وبرونو تقلق الجماهير

ويتقارب المستوى الفني لفريقي النصر والهلال خلال الفترة الأخيرة، ما أثار قلق الجماهير خوفًا من حدوث السيناريو الأصعب، وهو الفوز عن طريق هدف قاتل كما حدث في مواجهات سابقة.

ويُعد نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2015 عالقًا في أذهان الجماهير، حيث كان النصر في طريقه لحصد اللقب بهدف نظيف، قبل أن يحرز محمد جحفلي هدف التعادل عند الدقيقة 119 من الوقت الإضافي.

ولعب الفريقان ركلات الترجيح، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التفوق فيها، ليخطف لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتشر مصطلح “الجحفلة”، تعبيرًا عن خطف الفوز في الوقت القاتل.

وعاشت جماهير الزعيم وضعًا مشابهًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019، حيث كان الصراع قويًا بين النصر والهلال في الموسم الاستثنائي، قبل مواجهتهما في الجولة الـ25.

وكان ديربي الرياض في طريقه إلى التعادل بهدفين لكل منهما، قبل أن ينجح البرازيلي برونو أوفيني في هز شباك الهلال برأسية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليبعد الزعيم عن الصدارة، ويواصل النصر التقدم ويتوج باللقب.