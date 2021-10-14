تعرض 57 شخصًا لحادث تسمم ببكتريا الشيجيلا بالأردن، فيما كشفت وزارة الصحة تفاصيل الواقعة.

جرثومة شيجيلا

وقالت الوزارة إن جرثومة شيجيلا، ظهرت في مدينة جرش، وتسببت بالعديد من حالات التسمم، لافتة إلى أنها تنتقل من خلال الماء أو الغذاء أو اللمس، مؤكدة على أن عدد الإصابات تحت السيطرة.

وتابعت الصحة الأردنية: هناك فرقة متخصصة أرسلت إلى منطقة انتشار الإصابة بجرثومة شيجيلا، لسحب عينات من مراكز بيع مواد غذائية.

حالات بسيطة:

كما قال مدير صحة جرش، محمد الطحان، إن الحالات التي راجعت مستشفى جرش كانت بسيطة، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للفحوصات تظهر أن سبب التسمم هو جرثومة “شيجيلا”.

وأعلن الطحان عن إغلاق “مطعم شعبي” ومخبز في قرية جبّة بمحافظة جرش، وقال: إن المطعم غير حاصل على تراخيص، وقد جرى إغلاق المخبز “احترازياً”.

وحول وجود علاقة بين الإغلاق وحالات اشتباه التسمم، أكد الطحان أن “الإغلاق سببه مخالفة شروط السلامة العامة ولا علاقة له بحالات اشتباه التسمم، والجهة التي أغلقت هي مديرية صحة جرش”.