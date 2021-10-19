أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق “أناة”.

وأوضح المدير الطبي والمنسق الإعلامي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، د.محمد فلمبان في تغريدة عبر عبر “تويتر”: “لجميع الممارسين الصحيين، بالإمكان حاليًا حجز موعد عن طريق تطبيق (أناة) لتلقي الجرعة المعززة، واختيار المراكز والمواعيد المتاحة”.

ويعتبر تطبيق “أناة” منصة للممارسين الصحيين في المملكة، ويوفر قنوات اتصال بين الممارسين الصحيين في تخصصاتهم المختلفة وتقديم خدمات تسهل عملهم وتقديم خدمات للمرضى.

جرعات لقاح كورونا بالمملكة

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 44 مليونًا و650 ألفًا و466 جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (38) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (52) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8765) فيما يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (547969) حالة، تعافى منهم (536999) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (100) حالة فقط.