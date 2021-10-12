أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق صافي ربح 272.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2021 بارتفاع 6.7 في المائة عن نفس الفترة من 2020.

ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع مبيعات بعض الأقسام وخاصة أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية والهواتف الذكية كنتيجة للعودة الجزئية للموسم الدراسي في الربع الحالي وإطلاق النسخة الجديدة من الهاتف الذكي الآيفون مقارنة بنفس الربع من العام الماضي والذي لم يشهد أياً من الحدثين، كما يرجع الارتفاع أيضا إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

وبالأمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية منخفضاً 53.91 نقطة ليقفل عند مستوى 11512.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.5 مليارات ريال.

تداولات سوق الأسهم اليوم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية – 261 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 450 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 57 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 139 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، والغاز، وأمانة للتأمين، وأسمنت نجران، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات، ونسيج، وشمس، وبوان، والأبحاث والإعلام، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 30.00% و 4.46% .

وجاءت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، وسيرا، وأرامكو السعودية، وأكوا باور الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، سابك، وأرامكو السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 32.39 نقطة ليقفل عند مستوى 22978.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 580 ألف سهم تقاسمتها 1801 صفقة.