توقع الإعلامي عدنان جستنيه تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لعقبة الأهلي اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جستنيه يتوقع فوز الهلال بنتيجة ثقيلة

وعلق جستينه على المباراة المنتظرة قائلًا: “بمنتهى الصراحة والشفافية.. أتمنى اليوم فوز الأهلي على الأزرق هذه أمنية تختلج في صدر كل اتحادي من منظور ليس حبًا في الأهلي وكرهًا في الهلال إنما ليستمر الاتحاد في الصدارة”.

وتابع عدنان جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “من خلال قراءتي للفريق الأهلاوي والهلالي أتوقعها هلالية وثقيلة أيضًا فوز هلالي برباعية، والله أعلم”.

واستعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة عقب فوزه بالأمس على الحزم، وتطمح جماهير العميد في تعثر الزعيم للحفاظ على الصدارة.

الزعيم ضيفًا على الأهلي اليوم

ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.